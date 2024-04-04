Повторний удар “шахедів” по Харкову: поліція опублікувала відео

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький опублікував відео, яке зняли його підлеглі на місці удару “шахедами” по Харкову – під час повторного “прильоту”.

“Поняття “first responders” (перші на місці події) — це про людей, які першими прибувають на місце, де сталася надзвичайна ситуація, і надають допомогу. Саме на таких людей призначені повторні удари російських військових по об’єктах інфраструктури. Поліцейські, рятувальники, медики та просто небайдужі люди кидаються рятувати громадян, розбирати завали та гасити пожежі й піддаються обстрілам. Їх вбивають за емпатію та намагання врятувати“, – підписав відео Білошицький.

Відео: Олексій Білошицький/фейсбук

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України повідомив, що слідча та оперативник, який зняв це відео, врятувалися. Але від цього ж удару загинули рятувальники у Харкові.

Раніше пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото загиблих колег та інформацію про них. Загиблим Владиславу Логінову було 52 роки, Сергію Байдалінову – 32, а Володимиру Матюшенку – 41. Ще один рятувальник зазнав тяжких поранень.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по одній із підстанцій, які вже були під ударами 22 березня, вона й до того була розбита.