Поруч із загиблим у Харкові рятувальником на місці удару був його син (відео)

Відео перших хвилин після трагічного удару, який забрав життя трьох рятувальників у Харкові, опублікував міністр МВС України Ігор Клименко.

“Молодий вогнеборець плаче на місці удару, де росія декілька хвилин тому цинічно вбила його батька – 52-річного рятувальника”, – підписав Клименко.

Загиблий Владислав Логінов усе життя працював у ДСНС, повідомив Клименко. Син пішов стопами батька. Він працював начальником варти у сусідній пожежній частині.

“Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару. Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько“, – повідомив міністр МВС.

Раніше пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото загиблих колег та інформацію про них. Загиблим Владиславу Логінову було 52 роки, Сергію Байдалінову – 32, а Володимиру Матюшенку – 41. Ще один рятувальник зазнав тяжких поранень.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.