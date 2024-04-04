П’ять загиблих у Харкові, у місті можливі перебої зі світлом – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ударів ворожих БпЛА по Харкову.

«Маємо чотирьох загиблих на місці повторного “прильоту” по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених. В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі», – пише мер.

Він також повідомляє, що у деяких районах міста можливі перебої зі світлом. На місцях «прильотів» працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення.