Головні новини Харкова 4 квітня: доба почалася з атаки дронів на місто
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
1:23
Близько 1:00 у Харкові було чутно кілька вибухів
Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про вибухи також пише мер Ігор Терехов.
У напрямку Харкова рухається ще кілька «шахедів» із Бєлгородської області, повідомило о 1:11 командування Повітряних сил ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, дрони, новини, сінєгубов, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 01:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".