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Головні новини Харкова 4 квітня: доба почалася з атаки дронів на місто

Події 01:23   04.04.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 4 квітня: доба почалася з атаки дронів на місто

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

1:23

Близько 1:00 у Харкові було чутно кілька вибухів

Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про вибухи також пише мер Ігор Терехов.

У напрямку Харкова рухається ще кілька «шахедів» із Бєлгородської області, повідомило о 1:11 командування Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 01:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".