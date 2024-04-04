Нічна атака БпЛА на Харків: на місці «прильотів» виникли пожежі (фото)
У ДСНС України проінформували про наслідки атаки «шахедів» на Харків у ніч на 4 квітня.
За їхніми даними, ворог атакував Харків БпЛА у декілька хвиль. Внаслідок ворожих ударів, пошкоджені житлові будинки за різними адресами. Загинула мешканка будинку, є постраждалі. На місці «прильотів» виникли пожежі.
«Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник», – додали в ДСНС.
Крім цього, пошкоджені три одиниці техніки рятувальників.
Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Також, за даними Синєгубова, відомо про 10 поранених. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, БПЛА, ГСЧС, пожежа, прилеты, спасатели, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 05:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС України проінформували про наслідки атаки «шахедів» на Харків у ніч на 4 квітня.".