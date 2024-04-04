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Наслідки ударів «шахедів» по Харкову показав Синєгубов (фото)

Події 04:27   04.04.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки ударів «шахедів» по Харкову показав Синєгубов (фото) Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків «прильотів» по Харкову у ніч на 4 квітня.

«Наслідки кількох хвиль ударів російських «шахедів» по Харкову. Чотири людини загинули, щонайменше 10 – отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору», – повідомив Синєгубов.

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Фото, відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 04:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків «прильотів» по Харкову у ніч на 4 квітня.".