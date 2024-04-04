Наслідки ударів «шахедів» по Харкову показав Синєгубов (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків «прильотів» по Харкову у ніч на 4 квітня.

«Наслідки кількох хвиль ударів російських «шахедів» по Харкову. Чотири людини загинули, щонайменше 10 – отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих.