Последствия ударов «Шахедов» по Харькову показал Синегубов (фото)
Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий прилетов по Харькову в ночь на 4 апреля.
«Последствия нескольких волн ударов российских «Шахедов» по Харькову. Четыре человека погибли, по меньшей мере 10 получили ранения. Повреждены многоэтажки и дома частного сектора», – сообщил Синегубов.
Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: последствия, прилет, синегубов, удар, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 04:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий прилетов по Харькову в ночь на 4 апреля.".