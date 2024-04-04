Ночная атака БпЛА на Харьков: на месте «прилетов» произошли пожары (фото)

В ГСЧС Украины проинформировали о последствиях атаки «Шахедов» на Харьков в ночь на 4 апреля.

По их данным, враг атаковал Харьков БпЛА в несколько волн. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома по разным адресам. Погибла жительница дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары.

«Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один погиб по дороге в больницу. Ранение получил также один спасатель», — добавили в ГСЧС.

Кроме этого, повреждены три единицы техники спасателей.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Также, по данным Синегубова, известно о 10 раненых. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед».