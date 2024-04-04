Ночью оккупанты запустили по Харькову шесть «Шахедов»: данные прокуратуры

4 апреля с 01:00 до 02:00 враг атаковал Харьков 6 БпЛА типа «Шахед», сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«Один из БпЛА попал в трехэтажный жилой дом, другой БпЛА попал в 16-этажное жилое здание, другие «Шахеды» попали по частному сектору. В результате этого вражеского обстрела 9 гражданских получили разной степени тяжести телесные повреждения. Одна женщина, к сожалению, погибла», – отметил Фильчаков.

Он также сообщил, что в результате атаки погибли трое работников ГСЧС. Один спасатель – ранен. Также ранение получил один сотрудник полиции.

Следователи начали досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны соединено с умышленным убийством).

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Также, по данным Синегубова, известно о 10 раненых.