Вночі окупанти запустили по Харкову шість «шахедів»: дані прокуратури (відео)

4 квітня з 01:00 до 02:00 ворог атакував Харків 6 БпЛА типу «Шахед», повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«Один з БпЛА влучив в триповерховий житловий будинок, інший БпЛА влучив в 16-поверховий житловий будинок, інші «шахеди» влучили по приватному сектору. Внаслідок цього ворожого обстрілу 9 цивільних осіб отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Одна жінка, на жаль, загинула», – зазначив Фільчаков.

Він також повідомив, що внаслідок атаки загинули троє працівників ДСНС. Один рятувальник – поранений. Також поранення отримав один працівник поліції.

Слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни поєднана з умисним вбивством).

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Також, за даними Синєгубова, відомо про 10 поранених.