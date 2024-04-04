Не хочуть відселятися – Терехов про мешканців постраждалих будинків у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив про те, як просувається ліквідація наслідків нічних “прильотів”.

“Що стосується відновлення, то працюють всі комунальні служби. Нам удалося вже закрити контури на одному будинку. Подати газопостачання, електроенергію, водопостачання відновити. Що стосується будинку, в який прилетів “шахед”, руйнації більш серйозні. І теж працюємо над покрівлею, відновленням конструктиву. Але пройде певний час, щоб ми все це зробили“, – зазначив міський голова.

Він також поінформував про допомогу, яку пропонують та надають мешканцям постраждалих від удару “шахедів” будинків.

“Що стосується відселення, тут дуже багато людей не хочуть нікуди відселятися. Ми це пропонували. Є тільки одна родина, яка переселилася в гуртожитки. У нас така можливість є. Але всіх ми забезпечили гарячою їжею, продуктами харчування“, – сказав Терехов.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.