У Харкові били по тій само електропідстанції, яку знищили 22 березня – мер

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, по якому об’єкту енергетики цілилися вночі російські “шахеди”.

“Було влучання в одну з трансформаторних підстанцій, але це трансформаторна підстанція практично не працювала, бо вона була 22 березня вщент розтрощена російськими агресорами“, — сказав Терехов.

Він повідомив, що зараз Харкову все ще не вистачає електричної потужності. Відключення світла в місті продовжуються.

“Харківобленерго та Укренерго ввели графіки відключення. Вони намагаються витримувати цей графік, але відключення є, збільшується інтервал. Є відключення по шість годин. Сьогодні енергетики дуже серйозно працюють, але щось вдається, щось не вдається. Тобто відключення в Харкові існує“, – зазначив мер.

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За його словами, внаслідок попередніх російських атак у Харкові пошкоджені трансформаторні підстанції.

“Потрібні нові трансформатори. Певний час на їхнє виготовлення повинен пройти. Ми сподіваємося, що Укренерго якнайшвидше зробить все це, й у Харкові буде нормальне електропостачання“, – пояснив Терехов.

Проте термін відновлення повноцінного електропостачання прогнозувати не став.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.