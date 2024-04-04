Харківобленерго повідомило про аварійні відключення в місті
У “Харківобленерго” попросили мешканців Харкова та найближчих населених пунктів набратися терпіння.
“Просимо вас з розумінням поставитися до ситуації з електропостачанням, яка склалася в останні два тижні в нашому регіоні. Через ворожі атаки та пошкодження електрообладнання ми вимушені вводити певні обмеження та застосовувати графіки погодинних, а також аварійних відключень. Це є вимушеним та непередбачуваним заходом для запобігання масштабним аваріям та збереження балансу в енергосистемі області та країни в цілому”, — повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
Пріоритетом енергетиків у ситуації, що склалася, залишається безперебійне електропостачання критичної інфраструктури та інших важливих для життєзабезпечення міста об’єктів.
“Наберіться терпіння і витримки. Всі служби, від яких залежить відновлення сталого електропостачання в регіоні, працюють цілодобово”, – наголосили енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 13:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” попросили мешканців Харкова та найближчих населених пунктів набратися терпіння".