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Харьковоблэнерго сообщило об аварийных отключениях в городе

Общество 13:34   04.04.2024
Оксана Горун
Харьковоблэнерго сообщило об аварийных отключениях в городе Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В «Харьковоблэнерго» попросили жителей Харькова и ближайших населенных пунктов набраться терпения.

«Просим вас с пониманием отнестись к ситуации с электроснабжением, которая сложилась в последние две недели в нашем регионе. Из-за вражеских атак и повреждения электрооборудования мы вынуждены вводить определенные ограничения и применять графики почасовых, а также аварийных отключений. Это вынужденная и непредсказуемая мера для предотвращения масштабных аварий и сохранения баланса в энергосистеме области и страны в целом», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Приоритетом энергетиков в ситуации, которая сложилась, остается бесперебойное электроснабжение критической инфраструктуры и других важных для жизнеобеспечения города объектов.

«Наберитесь терпения и выдержки. Все службы, от которых зависит восстановление стабильного электроснабжения в регионе, работают круглосуточно», — подчеркнули энергетики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 13:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» попросили жителей Харькова и ближайших населенных пунктов набраться терпения".