Харьковоблэнерго сообщило об аварийных отключениях в городе
В «Харьковоблэнерго» попросили жителей Харькова и ближайших населенных пунктов набраться терпения.
«Просим вас с пониманием отнестись к ситуации с электроснабжением, которая сложилась в последние две недели в нашем регионе. Из-за вражеских атак и повреждения электрооборудования мы вынуждены вводить определенные ограничения и применять графики почасовых, а также аварийных отключений. Это вынужденная и непредсказуемая мера для предотвращения масштабных аварий и сохранения баланса в энергосистеме области и страны в целом», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Приоритетом энергетиков в ситуации, которая сложилась, остается бесперебойное электроснабжение критической инфраструктуры и других важных для жизнеобеспечения города объектов.
«Наберитесь терпения и выдержки. Все службы, от которых зависит восстановление стабильного электроснабжения в регионе, работают круглосуточно», — подчеркнули энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, новости Харькова, отключения;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 13:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» попросили жителей Харькова и ближайших населенных пунктов набраться терпения".