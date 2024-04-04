Харьковоблэнерго сообщило об аварийных отключениях в городе

В «Харьковоблэнерго» попросили жителей Харькова и ближайших населенных пунктов набраться терпения.

«Просим вас с пониманием отнестись к ситуации с электроснабжением, которая сложилась в последние две недели в нашем регионе. Из-за вражеских атак и повреждения электрооборудования мы вынуждены вводить определенные ограничения и применять графики почасовых, а также аварийных отключений. Это вынужденная и непредсказуемая мера для предотвращения масштабных аварий и сохранения баланса в энергосистеме области и страны в целом», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Приоритетом энергетиков в ситуации, которая сложилась, остается бесперебойное электроснабжение критической инфраструктуры и других важных для жизнеобеспечения города объектов.

«Наберитесь терпения и выдержки. Все службы, от которых зависит восстановление стабильного электроснабжения в регионе, работают круглосуточно», — подчеркнули энергетики.