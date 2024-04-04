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В Харькове били по той же электроподстанции, которую уничтожили 22 марта — мэр

Происшествия 14:32   04.04.2024
Оксана Горун
В Харькове били по той же электроподстанции, которую уничтожили 22 марта — мэр Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, по какому объекту энергетики целились ночью российские «шахеды».

«Было попадание в одну из трансформаторных подстанций, но эта трансформаторная подстанция практически не работала, потому что она была 22 марта полностью разбита российскими агрессорами», — сказал Терехов.

Он сообщил, что сейчас Харькову все так же не хватает электрической мощности. Отключения света в городе продолжаются.

«Харьковоблэнерго и Укрэнерго ввели график отключения. Они пытаются выдерживать этот график, но отключения есть, увеличивается интервал. Имеются отключения по 6 часов. Сегодня энергетики очень серьезно работают, но что-то удается, что-то не удается. То есть, отключения в Харькове существуют», — отметил мэр.

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По его словам, в результате прежних российских атак в Харькове повреждены трансформаторные подстанции.

«Нужны новые трансформаторы. Некоторое время на их изготовление должно пройти. Мы надеемся, что Укрэнерго как можно быстрее сделает все это, и в Харькове будет нормальное электроснабжение», — пояснил Терехов.

Однако сроки восстановления полноценного электроснабжения прогнозировать не стал.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 14:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, по какому объекту энергетики целились ночью российские «шахеды»".