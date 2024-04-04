В Харькове били по той же электроподстанции, которую уничтожили 22 марта — мэр
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, по какому объекту энергетики целились ночью российские «шахеды».
«Было попадание в одну из трансформаторных подстанций, но эта трансформаторная подстанция практически не работала, потому что она была 22 марта полностью разбита российскими агрессорами», — сказал Терехов.
Он сообщил, что сейчас Харькову все так же не хватает электрической мощности. Отключения света в городе продолжаются.
«Харьковоблэнерго и Укрэнерго ввели график отключения. Они пытаются выдерживать этот график, но отключения есть, увеличивается интервал. Имеются отключения по 6 часов. Сегодня энергетики очень серьезно работают, но что-то удается, что-то не удается. То есть, отключения в Харькове существуют», — отметил мэр.
Читайте также: Харьковоблэнерго сообщило об аварийных отключениях в городе
По его словам, в результате прежних российских атак в Харькове повреждены трансформаторные подстанции.
«Нужны новые трансформаторы. Некоторое время на их изготовление должно пройти. Мы надеемся, что Укрэнерго как можно быстрее сделает все это, и в Харькове будет нормальное электроснабжение», — пояснил Терехов.
Однако сроки восстановления полноценного электроснабжения прогнозировать не стал.
Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрел, терехов, шахеды, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове били по той же электроподстанции, которую уничтожили 22 марта — мэр»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 14:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, по какому объекту энергетики целились ночью российские «шахеды»".