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«Не хотят никуда отселяться» — Терехов о жителях пострадавших домов в Харькове

Общество 14:43   04.04.2024
Оксана Горун
«Не хотят никуда отселяться» — Терехов о жителях пострадавших домов в Харькове Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, как продвигается ликвидация последствий ночных «прилетов».

«Что касается восстановления, то работают все коммунальные службы. Нам удалось уже закрыть контуры на одном доме. Подать газоснабжение, электроэнергию, водоснабжение восстановить. Что касается дома, в который прилетел «шахед», разрушения более серьезные. И тоже работаем над кровлей, восстановлением конструктива. Но пройдет время, чтобы мы все это сделали», — отметил городской голова.

Он также проинформировал о помощи, которую предлагают и оказывают жителям пострадавших от удара «шахедов» домов.

«Что касается отселения, здесь очень многие не хотят никуда отселяться. Мы это предлагали. Есть только одна семья, переселившаяся в общежитие. У нас есть такая возможность. Всех мы обеспечили горячей пищей, продуктами питания», — сказал Терехов.

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Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, как продвигается ликвидация последствий ночных «прилетов»".