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Атака «шахедів» на Харків: поранені щонайменше 10 людей – Синєгубов

Події 04:10   04.04.2024
Вікторія Яковенко
Атака «шахедів» на Харків: поранені щонайменше 10 людей – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків у ніч проти 4 квітня.

«49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах. Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару. Усі постраждалі отримують медичну допомогу», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 04:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків у ніч проти 4 квітня.".