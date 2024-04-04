Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки вражеских БпЛА на Харьков в ночь на 4 апреля.

«49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты – в среднем и легком состоянии. Среди пострадавших — медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара. Все пострадавшие получают медицинскую помощь», – отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших.