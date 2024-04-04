Live
  • Чт 04.04.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.2
  • EUR 42.26

Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов

Происшествия 04:10   04.04.2024
Виктория Яковенко
Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки вражеских БпЛА на Харьков в ночь на 4 апреля.

«49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты – в среднем и легком состоянии. Среди пострадавших — медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара. Все пострадавшие получают медицинскую помощь», – отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 4.04: атака БпЛА — пять погибших, среди них спасатели
Главные новости Харькова 4.04: атака БпЛА — пять погибших, среди них спасатели
04.04.2024, 04:31
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов
04.04.2024, 03:13
В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов
В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов
04.04.2024, 01:11
Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов
Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов
04.04.2024, 04:10
Атака БпЛА на Харьков: повреждены верхние этажи многоэтажки и частные дома
Атака БпЛА на Харьков: повреждены верхние этажи многоэтажки и частные дома
04.04.2024, 01:59
Последствия ударов «Шахедов» по Харькову показал Синегубов (фото)
Последствия ударов «Шахедов» по Харькову показал Синегубов (фото)
04.04.2024, 04:27

Новости по теме:

04:10
Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов
03:13
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов
03:08
Синегубов: в Харькове уже четверо погибших — обнаружили тело женщины
14:51
Точность до метра. Дроны ВСУ с искусственным интеллектом атакуют энергетику РФ
23:32
Главные новости 28.03: троллейбусы в Харькове, жертвы обстрелов в области

Вы читали новость: «Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 04:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки вражеских БпЛА на Харьков в ночь на 4 апреля.".