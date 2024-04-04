Без штурмів, але з авіаударами та обстрілами по Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни сьогодні не штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля села Огірцеве Харківської області.
Читайте також: Ворог атакував 20 “шахедами” – Генштаб, 6 ударили по Харкову – прокуратура
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, росіяни, Харьковская область, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без штурмів, але з авіаударами та обстрілами по Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 19:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни сьогодні не штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб.".