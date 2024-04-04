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Без штурмів, але з авіаударами та обстрілами по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:37   04.04.2024
Оксана Якушко
Без штурмів, але з авіаударами та обстрілами по Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни сьогодні не штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля села Огірцеве Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни сьогодні не штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб.".