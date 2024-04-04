Без штурмов, но с авиаударами и обстрелами по Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне сегодня не штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле села Огурцово Харьковской области.