Без штурмов, но с авиаударами и обстрелами по Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне сегодня не штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка, Котляровка Харьковской области.
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле села Огурцово Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ВСУ, россияне, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 19:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне сегодня не штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.".