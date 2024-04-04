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Без штурмов, но с авиаударами и обстрелами по Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:37   04.04.2024
Оксана Якушко
Без штурмов, но с авиаударами и обстрелами по Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне сегодня не штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле села Огурцово Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне сегодня не штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.".