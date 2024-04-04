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Враг атаковал 20 «шахедами» — Генштаб, 6 ударили по Харькову — прокуратура

Происшествия 07:41   04.04.2024
Оксана Горун
Враг атаковал 20 «шахедами» — Генштаб, 6 ударили по Харькову — прокуратура Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ минувшей ночью запустила по Украине 20 «шахедов», сообщил в утренней сводке 4 апреля Генштаб ВСУ. По данным Генштаба, больше половины беспилотников сбили.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Массированной атаке «шахедов» подвергся Харьков. По данным Харьковской областной прокуратуры, по городу ударили шесть российских беспилотников. Причем часть — повторно по месту предыдущего удара. В результате есть четверо погибших, среди которых три спасателя, а также 12 раненых.

Генштаб сообщил, что в течение суток авиаудары получили населенные пункты: Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Калиновое, Боровая Харьковской области. В целом по Украине враг нанес 85 авиаударов, шесть ударов ракетами и совершил 88 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было около 110 населенных пунктов.

«На Купянском направлении Силами обороны отражена одна атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области», — отметили в ГШ.

Всего на фронте было 65 боевых столкновений. Авиация Сил обороны ударила по  14 районам сосредоточения оккупантов и одному их ЗРК. Ракетчики — по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одной артиллерийской системе, одной РЛС, одной станции РЭБ, одному пункту управления БпЛА и одному важному объекту противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ минувшей ночью запустила по Украине 20 «шахедов», сообщил в утренней сводке 4 апреля Генштаб ВСУ. По данным Генштаба, больше половины беспилотников сбили".