Ворог атакував 20 “шахедами” – Генштаб, 6 ударили по Харкову – прокуратура
Армія РФ минулої ночі запустила Україною 20 “шахедів”, повідомив у ранковому зведенні 4 квітня Генштаб ЗСУ. За даними Генштабу, більш ніж половину безпілотників збили.
“Вночі, російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131″. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БПЛА було знищено”, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Масованої атаки “шахедів” зазнав Харків. За даними Харківської обласної прокуратури, по місту вдарили шість російських безпілотників. Причому частина – повторно по місцю попереднього удару. У результаті є четверо загиблих, серед яких троє рятувальників, а також 12 поранених.
Генштаб повідомив, що протягом доби авіаудари отримали населені пункти: Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області. Загалом по Україні ворог завдав 85 авіаударів, шість ударів ракетами та здійснив 88 обстрілів із РСЗВ. Під ударами артилерії було близько 110 населених пунктів.
“На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області“, – зазначили в ГШ.
Загалом на фронті було 65 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони вдарила по 14 районах зосередження окупантів та одному їх ЗРК. Ракетники – по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній РЛС, одній станції РЕБ, одному пункту управління БпЛА та одному важливому об’єкту противника.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ минулої ночі запустила Україною 20 “шахедів”, повідомив у ранковому зведенні 4 квітня Генштаб ЗСУ. За даними Генштабу, більш ніж половину безпілотників збили".