Денні вибухи, які чули в Харкові: є загиблий – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдень били по Харківському району. Загинув чоловік, який перебував у тракторі.

“О 12:47 год окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами. Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються“, – написав начальник ХОВА.

Нагадаємо, в момент удару в Харківській області була оголошена тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Чим саме вдарили, поки що невідомо.