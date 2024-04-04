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Денні вибухи, які чули в Харкові: є загиблий – Синєгубов

Події 13:46   04.04.2024
Оксана Горун
Денні вибухи, які чули в Харкові: є загиблий – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдень били по Харківському району. Загинув чоловік, який перебував у тракторі.

О 12:47 год окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами. Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються“, – написав начальник ХОВА.

Нагадаємо, в момент удару в Харківській області була оголошена тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Чим саме вдарили, поки що невідомо.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдень били по Харківському району. Загинув чоловік, який перебував у тракторі".