Дневные взрывы, которые слышали в Харькове: есть погибший — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне днем били по Харьковскому району. Погиб мужчина, находившийся в тракторе.

«В 12:47 оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами. В результате удара погиб гражданский мужчина, находившийся при ударе в тракторе. Данные устанавливаются», — написал начальник ХОВА.

Напомним, в момент удара в Харьковской области была тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Чем именно ударили, пока неизвестно.