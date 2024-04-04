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Дневные взрывы, которые слышали в Харькове: есть погибший — Синегубов

Происшествия 13:46   04.04.2024
Оксана Горун
Дневные взрывы, которые слышали в Харькове: есть погибший — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне днем били по Харьковскому району. Погиб мужчина, находившийся в тракторе.

«В 12:47 оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами. В результате удара погиб гражданский мужчина, находившийся при ударе в тракторе. Данные устанавливаются», — написал начальник ХОВА.

Напомним, в момент удара в Харьковской области была тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Чем именно ударили, пока неизвестно.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне днем били по Харьковскому району. Погиб мужчина, находившийся в тракторе".