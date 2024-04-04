Live
  • Чт 04.04.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 39.2
  • EUR 42.26

В Харькове прогремели взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили атаку

Происшествия 12:50   04.04.2024
Оксана Горун
В Харькове прогремели взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили атаку

В Харькове около 12:45 раздались взрывы. Перед этим прозвучала воздушная тревога, ВС ВСУ предупредили об опасности применения врагом баллистического вооружения.

«В Харькове взрывы! Будьте осторожны!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов в 12:46.

Удар подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Как «шахеды» долетели до Харькова: объяснение Воздушных сил ВСУ

Это уже вторая атака на Харьков за сутки. Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 4 апреля: в Харькове опять взрывы, есть погибший
Главные новости Харькова 4 апреля: в Харькове опять взрывы, есть погибший
04.04.2024, 13:50
Харьковоблэнерго сообщило об аварийных отключениях в городе
Харьковоблэнерго сообщило об аварийных отключениях в городе
04.04.2024, 13:34
В Харькове прогремели взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили атаку
В Харькове прогремели взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили атаку
04.04.2024, 12:50
Жители Харьковщины едут на огороды под обстрелами
Жители Харьковщины едут на огороды под обстрелами
04.04.2024, 13:21
Рядом с погибшим в Харькове спасателем на месте удара был его сын (видео)
Рядом с погибшим в Харькове спасателем на месте удара был его сын (видео)
04.04.2024, 12:33
Дневные взрывы, которые слышали в Харькове: есть погибший — Синегубов
Дневные взрывы, которые слышали в Харькове: есть погибший — Синегубов
04.04.2024, 13:46

Новости по теме:

12:50
В Харькове прогремели взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили атаку
01:11
В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов
21:14
В Харькове слышны взрывы, атакуют КАБами: данные Мельника и Синегубова
08:22
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда «прилетело» вчера днем
23:32
Главные новости 28.03: троллейбусы в Харькове, жертвы обстрелов в области

Вы читали новость: «В Харькове прогремели взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили атаку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 12:45 раздались взрывы. Перед этим прозвучала воздушная тревога, ВС ВСУ предупредили об опасности применения врагом баллистического вооружения".