В Харькове прогремели взрывы: Терехов и Синегубов подтвердили атаку
В Харькове около 12:45 раздались взрывы. Перед этим прозвучала воздушная тревога, ВС ВСУ предупредили об опасности применения врагом баллистического вооружения.
«В Харькове взрывы! Будьте осторожны!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов в 12:46.
Удар подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.
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Это уже вторая атака на Харьков за сутки. Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 12:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 12:45 раздались взрывы. Перед этим прозвучала воздушная тревога, ВС ВСУ предупредили об опасности применения врагом баллистического вооружения".