Как «шахеды» долетели до Харькова: объяснение Воздушных сил ВСУ

Россияне запускали «шахеды» в сторону Харьковской области как с территории РФ, так и с юга — через Николаевскую область. Подробности в эфире нацмарафона рассказал спикер ВС ВСУ Илья Евлаш.

«Была зафиксирована где-то около часа ночи большая группа «шахедов». Около 10 ударных БПЛА с территории России залетели на Харьковщину и направились к самому городу. Несколько позже с территории Николаевщины также была зафиксирована другая группа «шахедов», которая через ряд областей направлялась в Харьковскую область. К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с Российской Федерацией, именно в первой группе, которая была одной из самых массовых этой ночью, не удалось сбить все», — сказал Евлаш.

Он отметил, что целью ударов россиян является давление на мирное население.

«Ничем иным, кроме как морально-психологическим давлением, это не может быть. Поскольку такие атаки не несут абсолютно никакой цели. Это атаки по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям, в результате которых мы видим, к сожалению, сегодня погибли люди. Это большая трагедия для нас всех. Конечно, Россия должна поплатиться за такие свои действия и, конечно, это будет иметь последствия на международной правовой арене», — сказал представитель командования ВС ВСУ.

Евлаш сообщил, что дополнительные системы ПВО типа «Пэтриот», если Украина их получит, безусловно помогут сдерживать подобные атаки противника. Однако и кроме самой известной и эффективной системы, есть другие средства ПВО, которые могут помочь, в том числе, и Харькову.

«Нам также нужны и другие системы ПВО, которые могут бороться успешно бороться с дронами – типа «Гепард». И другие, менее дорогостоящие, однако имеющие достаточно хорошие тактико-технические характеристики и способные наносить мощные удары по малым низколетящим целям», — отметил Илья Евлаш.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.