Почему шахеды долетают до Харькова — эксперт: нужны не только мобильные группы

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко объяснил, что мешает сбивать российские «шахеды» по пути к Харькову, а также — о средствах ПВО, которые могут помочь решить проблему.

«Проблематика Харькова очень схожа с проблематикой Одессы, если говорить о такой компоненте террора как налеты дронов-камикадзе и времени реагирования на угрозу в стадии предупреждения угрозы, а не нейтрализации по факту. К Одессе дроны-камикадзе подлетают со стороны моря, на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение, сопровождение цели и уничтожение глубоко в море. Есть сравнительно небольшой промежуток времени, когда их можно сбить над морем, а не над городом – это момент, когда «Shahed-136» набирают высоту, с учетом того, что Одесса выше уровня моря и дронам необходимо преодолевать склоны. На Харьков дроны-камикадзе идут не на сверхнизких высотах, но минимальное расстояние от границы с россией, не позволяет эффективно и быстро отработать все цели мобильным группам», — заявил Коваленко.

Он отметил, что проблема близости Харькова к границе с РФ будет неизменной в течение войны. Поэтому необходимо укреплять ПВО.

«Что для Одессы, что для Харькова, актуальны не только мобильные группы перехвата, но и мобильные ЗРК малого радиуса действия, например, такие, как «L3Harris VAMPIRE». Также меня несколько смущает, почему с нашей стороны, а также со стороны наших партнеров, не звучали предложения о поставках ЗРК «Roland», которые имеются в достаточном количестве как пусковых, так и ракет к ним у Германии и не только… Против «Shahed-136″, в условиях сложности перехвата мобильной группой, данные ЗРК были бы очень даже кстати», — подчеркнул аналитик.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.