Чому “шахеди” долітають до Харкова – експерт: потрібні не лише мобільні групи
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко пояснив, що заважає збивати російські “шахеди” на шляху до Харкова, а також – про засоби ППО, які можуть допомогти розв’язати проблему.
“Проблематика Харкова дуже схожа з проблематикою Одеси, якщо говорити про такий компонент терору як нальоти дронів-камікадзе та час реагування на загрозу в стадії запобігання загрозі, а не нейтралізації за фактом. До Одеси дрони-камікадзе підлітають з боку моря, на наднизьких висотах, що ускладнює їх виявлення, супровід цілі та знищення глибоко в морі. Є порівняно невеликий проміжок часу, коли їх можна збити над морем, а не над містом – це момент, коли “Shahed-136” набирають висоту, з урахуванням того, що Одеса вище рівня моря й дронам необхідно долати схили. На Харків дрони-камікадзе йдуть не на наднизьких висотах, але мінімальна відстань від кордону з росією не дозволяє ефективно та швидко відпрацювати всі цілі мобільним групам”, – заявив Коваленко.
Він зазначив, що проблема близькості Харкова до кордону з РФ буде незмінною протягом війни. Тому необхідно зміцнювати ППО.
“Що для Одеси, що для Харкова, актуальні не лише мобільні групи перехоплення, а й мобільні ЗРК малого радіуса дії, наприклад, такі, як “L3Harris VAMPIRE”. Також мене дещо бентежить, чому з нашого боку, а також з боку наших партнерів не звучали пропозиції про постачання ЗРК “Roland”, які є в достатній кількості як пускових, так і ракет до них у Німеччини й не тільки… Проти “Shahed-136″, в умовах складності перехоплення мобільною групою, дані ЗРК були б дуже доречними”, – наголосив аналітик.
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Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: коваленко, новини Харкова, пво, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко пояснив, що заважає збивати російські “шахеди” на шляху до Харкова, а також – про засоби ППО, які можуть допомогти розв’язати проблему".