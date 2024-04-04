Як “шахеди” долетіли до Харкова: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Росіяни запускали “шахеди” в бік Харківської області як з території РФ, так і з півдня – через Миколаївську область. Подробиці в етері нацмарафону розповів речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш.

“Була зафіксована десь близько першої ночі велика група “шахедів”. Близько 10 ударних БПЛА з території Росії залетіли на Харківщину та попрямували безпосередньо до самого міста. Дещо згодом з території Миколаївщини також була зафіксована інша група “шахедів”, яка через ряд областей прямувала до Харківської області. На жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією, саме першої групи, яка була однією з наймасовіших цієї ночі, не вдалося збити всі“, – сказав Євлаш.

Він наголосив, що метою ударів росіян є тиск на мирне населення.

“Нічого іншого, ніж морально-психологічний тиск, це не може бути, оскільки такі атаки не несуть за собою абсолютно ніякої цілі. Це атаки по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, внаслідок яких, ми бачимо, на жаль сьогодні загинули люди. Це велика трагедія для нас всіх, звичайно, що Росія має поплатитися за такі свої дії та, звісно, це матиме наслідки на міжнародній правовій арені“, – сказав представник командування ПС ЗСУ.

Євлаш повідомив, що додаткові системи ППО типу “Петріот”, якщо Україна їх отримає, безумовно, допоможуть стримувати подібні атаки противника. Однак і окрім найвідомішої та найефективнішої системи, є інші засоби ППО, які можуть допомогти, у тому числі й Харкову.

“Однак і окрім них, нам також потрібні й інші системи ППО, які можуть успішно боротися з дронами – типу “Гепард”. Та інші, які менше дороговартісні, однак мають досить гарні тактико-технічні характеристики та спроможні наносити потужні удари по малих низьколетючих цілях“, – зазначив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.