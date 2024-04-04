“Харків пережив важку ніч” – Терехов підсумував події

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що відомо станом на ранок 4 квітня про наслідки масованої атаки “шахедів” на Харків.

“Харків пережив тяжку ніч. Місто було атаковане “шахедами”, які вразили житлові будинки. Один потрапив в 14-поверхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі. Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги. Загальна ж кількість поранених різного ступеня важкості 12″, написав мер у телеграмі вранці 4 квітня.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед».