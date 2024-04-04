Рятувальники зробили неможливе – Терехов про нічну операцію ДСНС у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів, що харківським рятувальникам уночі вдалося витягти з-під завалів чоловіка. Операція тривала три години.

“Я дуже вдячний нашим працівникам ДСНС, бо вночі, коли ми там перебували разом з людьми, працівники ДСНС з-під завалу дістали живим одного чоловіка. Ця рятувальна операція зайняла приблизно три години, але вони зробили неможливе. І зараз цей чоловік знаходиться у лікарні“, – повідомив мер Харкова.

Пресслужба ДСНС опублікувала відео рятувальної операції.

Цієї ночі росіяни вбили в Харкові трьох співробітників ДСНС, цинічно вдаривши повторно туди, де вже працювали рятувальники після “прильоту”.

“Хочу сказати, що цей цинізм росіян, який є, він був і на початку війни. Тому що у нас були такі випадки, на жаль. І сьогодні вночі, коли приїхали наші рятувальники, рятували людей, які були під завалами у житловому будинку, в який поцілив “шахед”, у співробітників ДСНС також прилетів “шахед”. На жаль, у нас є троє загиблих працівників ДСНС. Крім цього, у нас є 12 поранених, троє з них у тяжкому стані. Зараз лікарі роблять все можливе, щоб були живі”, – зазначив Терехов.

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Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.