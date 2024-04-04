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Спасатели сделали невозможное — Терехов о ночной операции ГСЧС в Харькове

Происшествия 09:50   04.04.2024
Оксана Горун
Спасатели сделали невозможное — Терехов о ночной операции ГСЧС в Харькове Фото: ГСЧС Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что харьковским спасателям ночью удалось вытащить из-под завалов мужчину. Операция длилась три часа.

«Я очень благодарен нашим работникам ГСЧС, потому что ночью, когда мы там находились вместе с людьми, работники ГСЧС из-под завала достали живым одного мужчину. Эта спасательная операция заняла около трех часов, но они сделали невозможное. И сейчас этот мужчина находится в больнице», — сообщил мэр Харькова.

Пресс-служба ГСЧС опубликовала видео спасательной операции.

Этой ночью россияне убили в Харькове трех сотрудников ГСЧС, цинично ударив повторно туда же, где уже работали спасатели после «прилета».

«Хочу сказать, что этот цинизм россиян, который есть, он был и в начале войны. Потому что у нас были такие случаи, к сожалению. И сегодня ночью, когда приехали наши спасатели, спасали людей, которые были под завалами в жилом доме, в который попал «шахед», в сотрудников ГСЧС также прилетел «шахед». К сожалению, у нас есть трое погибших работников ГСЧС. Кроме этого, у нас есть 12 раненых, три из них в тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы были живы», — отметил Терехов.

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Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что харьковским спасателям ночью удалось вытащить из-под завалов мужчину. Операция длилась три часа".