Синєгубов: у Харкові вже четверо загиблих – виявили тіло жінки
Щонайменше чотири людини загинули внаслідок атаки дронів на Харків у ніч проти 4 квітня. Окрім трьох бійців ДСНС, які стали жертвами повторного удару, загинула цивільна жінка.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ще п’ятеро цивільних, за його даними, зазнали поранень.
“Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих – у важкому стані”, – інформує начальник ХОВА.
Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, дрони, жінка, загиблі, сінєгубов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: у Харкові вже четверо загиблих – виявили тіло жінки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 03:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше чотири людини загинули внаслідок атаки дронів на Харків у ніч проти 4 квітня".