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Синєгубов: у Харкові вже четверо загиблих – виявили тіло жінки

Події 03:08   04.04.2024
Олена Нагорна
Синєгубов: у Харкові вже четверо загиблих – виявили тіло жінки

Щонайменше чотири людини загинули внаслідок атаки дронів на Харків у ніч проти 4 квітня. Окрім трьох бійців ДСНС, які стали жертвами повторного удару, загинула цивільна жінка.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ще п’ятеро цивільних, за його даними, зазнали поранень.

“Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих – у важкому стані”, – інформує начальник ХОВА.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 03:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше чотири людини загинули внаслідок атаки дронів на Харків у ніч проти 4 квітня".