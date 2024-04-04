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У ДСНС повідомили імена рятувальників, яких вбили росіяни в Харкові

Події 10:34   04.04.2024
Оксана Горун
У ДСНС повідомили імена рятувальників, яких вбили росіяни в Харкові

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото загиблих колег та інформацію про них.

Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир. Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей. Не бувши комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. рф продовжує ігнорувати норми міжнародного права“, підкреслили ДСНС.

Владиславу Логінову було 52 роки, Сергію Байдалінову – 32, а Володимиру Матюшенку – 41.

Ще один рятувальник поранений. Стан важкий. Загалом внаслідок нічної атаки по Харкову загинуло четверо осіб, ще щонайменше дванадцятеро – поранені“, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи).  За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 10:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала фото загиблих колег та інформацію про них".