В ГСЧС сообщили имена спасателей, которых убили россияне в Харькове

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала фото погибших коллег и информацию о них.

«Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир. Харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила россия. Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей. Не являясь комбатантами, спасатели были атакованы вражескими беспилотниками. рф продолжает игнорировать нормы международного права», — подчеркнули в ГСЧС.

Владиславу Логинову было 52 года, Сергею Байдалинову – 32, а Владимиру Матюшенко – 41.

«Еще один спасатель ранен. Состояние тяжелое. Всего в результате ночной атаки по Харькову погибли четыре человека, еще по меньшей мере двенадцать — ранены», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.