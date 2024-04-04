У Харкові серія вибухів, росіяни наносять удари по місту
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про небезпеку – у місті один за одним лунають вибухи.
«У Харкові знову чутно вибухи! Будьте обережні і за можливості у безпечних місцях!» – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Окупанти знову завдають ударів по Харкову! Знаходьтесь в укриттях”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, Олег Синегубов, ракета, росіяни, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 23:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про небезпеку – у місті один за одним лунають вибухи.".