У Харкові серія вибухів, росіяни наносять удари по місту

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про небезпеку – у місті один за одним лунають вибухи.

«У Харкові знову чутно вибухи! Будьте обережні і за можливості у безпечних місцях!» – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Окупанти знову завдають ударів по Харкову! Знаходьтесь в укриттях”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.