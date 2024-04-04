В Харькове серия взрывов, россияне наносят удары по городу
Фото: Вадим Беликов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об опасности – в городе один за другим раздаются взрывы.
«В Харькове снова слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах!» – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Оккупанты снова наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Взрывы раздаются в Харькове, Мельник и Терехов призвали находиться в укрытиях
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, Олег Синегубов, ракета, россияне, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове серия взрывов, россияне наносят удары по городу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 23:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об опасности – в городе один за другим раздаются взрывы.".