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В Харькове серия взрывов, россияне наносят удары по городу

Происшествия 23:43   04.04.2024
Оксана Якушко
В Харькове серия взрывов, россияне наносят удары по городу Фото: Вадим Беликов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об опасности – в городе один за другим раздаются взрывы.

«В Харькове снова слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах!» – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Оккупанты снова наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 23:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об опасности – в городе один за другим раздаются взрывы.".