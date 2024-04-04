В Харькове серия взрывов, россияне наносят удары по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об опасности – в городе один за другим раздаются взрывы.

«В Харькове снова слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах!» – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Оккупанты снова наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.