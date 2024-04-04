На “шахеді”, що вдарив по Харкову, був напис: “За Крокус Сити Холл”

Не в змозі запобігати терактам у власній країні або покарати за них реальних винуватців (у цьому випадку – ІДІЛ) росіяни вирішили завдати терористичного удару по Харкову.

Харківська обласна прокуратура опублікувала фото залишків одного з “шахедів”, які вдарили сьогодні вночі по Харкову. На уламку напис – “За Крокус Сити Холл”.

“Держава-терорист забрала життя чотирьох людей. Серед них мирна мешканка та троє рятувальників. Ще 12 осіб поранені. Підступно, цинічно вночі вдарити безпілотниками по мирних житлових кварталах… Бити по працівникам ДСНС, які щодня ціною власного життя мужньо та самовіддано рятують життя кожного з нас“, – підписали фото у прокуратурі.

Весь час, який минув з моменту теракту в московському “Крокус Сіті Холлі”, керівництво російських спецслужб витратило не на реальне розслідування, а на твори на тему: “чому ми вважаємо, що це все Україна”. У всіх цивілізованих державах світу, які попереджали росіян про підготовку теракту, заперечують будь-яку причетність до нього українців. Щобільше – відповідальність на себе за теракт практично одразу ж взяла ІДІЛ, опублікувавши відеоматеріали на підтвердження. Докладніше причини та можливі наслідки дій росіян проаналізував Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.