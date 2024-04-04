На «шахеде», ударившем по Харькову, была надпись: «За Крокус Сити Холл»

Не в состоянии предотвращать теракты в своей стране или же наказать за них реальных виновников (в данном случае — ИГИЛ) россияне решили совершить террористический удар по Харькову.

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото остатков одного из «шахедов», ударивших сегодня ночью по Харькову. На обломке надпись — «За Крокус Сити Холл».

«Государство-террорист унесло жизни четырех человек. Среди них мирная жительница и три спасателя. Еще 12 человек ранены. Коварно, цинично ночью ударить беспилотниками по мирным жилым кварталам… Бить по работникам ГСЧС, которые ежедневно ценой собственной жизни мужественно и самоотверженно спасают жизнь каждого из нас», — подписали фото в прокуратуре.

Все время, прошедшее с момента теракта в московском «Крокус Сити Холле», руководство российских спецслужб потратило не на реальное расследование, а на сочинения на тему: «почему мы считаем, что это все Украина». Во всех цивилизованных государствах мира, предупреждавших россиян о готовящемся теракте, отрицают какую-либо причастность к нему украинцев. Более того — ответственность на себя за теракт практически сразу же взяло ИГИЛ, опубликовав подтверждающие видеоматериалы. Подробнее причины и возможные последствия действий россиян проанализировал Институт изучения войны.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.