Кремль игнорирует угрозу атак ИГИЛ, отдавая приоритет лжи про Украину — ISW

Институт изучения войны (ISW) настаивает на отсутствии какого-либо «украинского следа» в теракте, который произошел в «Крокус Сити Холл» в российском Подмосковье. ИГИЛ уже взяла на себя ответственность, но руководство РФ готово пожертвовать безопасностью своих граждан, лишь бы «свалить» все на Украину.

Аналитики считают произошедшее на концерте группы «Пикник» «заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов». При этом вместо того, чтобы решать действительно важные задачи госбезопасности руководство РФ и ее пропагандисты заняты тем, что сочиняют нелепые обвинения в адрес Украины.

«Путин во время выступления 25 марта заявил, что нападение совершили «радикальные исламисты», но сразу же и беспощадно обвинил США в попытке скрыть «украинский след» нападения, прямо обвинив Украину в том, что она является «заказчиком» нападения. ISW по-прежнему считает, что сама атака, а также характер претензий, последовавших за ней, во многом соответствуют тому, как ИГ ведет себя и заявляет о подобных инцидентах, и не обнаружило никаких доказательств того, что Украина была причастна к атаке. Имеющиеся данные из открытых источников указывают на то, что атака на «Крокус Сити Холл» стала результатом серьезного провала российской разведки, а не заговора, инициированного российским разведывательным аппаратом или направленного против него», — подчеркнули в Институте изучения войны.

По данным российских оппозиционных изданий, которые цитируют аналитики ISW, за деятельностью ИГ российские спецслужбы внимательно следили перед атакой 22 марта. Более того, Совбез РФ получил предупреждение о том, что исламские террористы могут использовать граждан Таджикистана для нападения. При этом российские силовики очень медленно реагировали на события, прибыв на место теракта через час после начала атаки (хотя штаб ОМОНа находится менее чем в трех километрах от концертного зала). В Институте изучения войны напомнили и о том, как Путин публично «отмахнулся» от предупреждений США об опасности терактов, назвав их «провокационными заявлениями».

«Реакция как российской разведки, так и правоохранительных органов должна рассматриваться в более широком внутрироссийском контексте. Российская разведка вполне могла решить проигнорировать предупреждение разведки США из-за крайнего недоверия к Соединенным Штатам, которое Путин глубоко загнал в российское информационное пространство и пространство безопасности. Российские власти, возможно, также были обеспокоены второстепенными последствиями воздействия разведывательных данных, поскольку они якобы нацелены на мусульманские общины внутри России, что, вероятно, вызовет еще большее недовольство и отчуждение в сообществе, которое Россия уже дискриминирует, но на которое опирается в насильственных действиях — формировании живой силы для войны в Украине», — предположили в ISW.

Медлительность российских силовиков, по мнению аналитиков, могли вызвать опасения, что им придется действовать осторожно в ситуации, которая могла перерасти в массовый захват заложников. Ведь опыт «спасения» заложников в школе в Беслане и во время мюзикла «Норд-Ост» вряд ли можно назвать для российских спецслужб успешным, учитывая количество жертв.

Что россиянам удалось сделать почти «молниеносно», так это придумать некий «украинский след» в атаке ИГИЛ. Сейчас о нем увлеченно рассказывают все — от Путина до самых последних его пропагандистов. Такое упрямство в попытках игнорировать реальные причины и реальных организаторов теракта, по мнению аналитиков ISW, может сказаться на внутренней безопасности в стране-агрессоре.

«Заявления России, настаивающие на участии Украины, подтверждают давние усилия Кремля оправдать продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину в долгосрочной перспективе, ложно изображая существование независимой и суверенной Украины как экзистенциальную угрозу для России. Кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу, которую операции ИГ на российской территории представляют для внутренней безопасности России и ее гражданского населения, вместо этого отдавая приоритет информационному воздействию ложных обвинений Украины в причастности. Сохраняя при этом уровень доступа к сообществу этнических меньшинств, которые могут быть уязвимы для вербовки ИГ и подобными группировками, чтобы сохранить мобилизационный ресурс для войны в Украине. Кремль, вероятно, решил, что информационная ценность обвинения Украины в нападении на «Крокус» стоит любых рисков внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые может понести Россия из-за неспособности адекватно противостоять радикальной салафитско-джихадистской угрозе внутри своих границ», — подытожили рассуждения в Институте изучения войны.