Теракт в Подмосковье – провокация Путина – ГУР Минобороны Украины (видео)
Сегодня вечером, 22 марта, произошел теракт в Подмосковье, в ТРЦ «Крокус» — четверо неизвестных открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». В ГУР считают, что это провокация Путина.
Неизвестные расстреливали зрителей концертного зала, который может вмещать более 7 тысяч зрителей.
Российские спецназовцы провели штурм и зачистку здания. Но неизвестные террористы смогли скрыться с места преступления.
Из-за пожара крыша концерт-холла обрушилась.
В настоящее время известно о 40 погибших и более 100 раненых.
Все выезды из Москвы перекрыты.
«Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждала международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить», — прокомментировал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии «Украинская правда».
Путинский блогер Константин Малофеев уже обвинил Украину в совершении теракта.
«Страшный теракт. После прошлого страшного теракта «Норд-Ост» мы победили в Чечне. Мы готовы победить опять. Давайте дадим мирному населению Украины 48 часов, чтобы покинуть города, и наконец закончим эту войну победоносным разгромом противника. С использованием всех сил и средств», — заявил Малофеев.
Бывший президент рф Дмитрий Медведев тоже заявил о мести Украине за теракт.
«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — заявил Медведев.
Однако Легион «Свобода России», как и ГУР, видят в теракте почерк спецслужб Кремля.
«В произошедшей трагедии сегодня в Москве мы виним террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией. Теракт готовился. Его медийное освещение — тоже. Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. «Рязанский сахар» — метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу», — заявили добровольцы.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: Андрей Юсов, Владимир Путин, гур минобороны, Дмитрий Медведев, легион свобода россии, Малофеев, подмосковье, пожары, расстрел, теракт;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 22:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня вечером, 22 марта, произошел теракт в Подмосковье, в ТРЦ «Крокус» — четверо неизвестных открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». В ГУР считают, что это провокация Путина.".