Кремль ігнорує загрозу атак ІДІЛ, віддаючи пріоритет брехні про Україну – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) наполягає на відсутності будь-якого “українського сліду” в теракті, який стався в “Крокус Сіті Холл” у російському Підмосков’ї. ІДІЛ уже взяла на себе відповідальність, але керівництво РФ готове пожертвувати безпекою своїх громадян, аби “звалити” все на Україну.

Аналітики вважають те, що сталося на концерті гурту “Пікнік”, “помітним провалом російської розвідки та правоохоронних органів”. При цьому замість того, щоб вирішувати справді важливі завдання держбезпеки, керівництво РФ та її пропагандисти зайняті тим, що складають безглузді звинувачення на адресу України.

“Президент Росії Володимир Путін під час звернення 25 березня заявив, що теракт скоїли “радикальні ісламісти”, але одразу ж безпідставно звинуватив США в спробі приховати “український слід” атаки, прямо звинувативши Україну в тому, що вона була “замовником” нападу. ISW продовжує оцінювати, що сама атака, а також модель претензій після атаки цілком узгоджуються з тим, як ІД ведеться та заявляє про такі інциденти, і не помічає жодних доказів причетності України до атаки. Доступні дані з відкритих джерел свідчать про те, що напад на “Крокус Сіті Хол” був результатом значного провалу російської розвідки, а не змови, ініційованої російським розвідувальним апаратом або спрямованої проти нього”, – наголосили в Інституті вивчення війни.

За даними російських опозиційних видань, які цитують аналітики ISW, за діяльністю ІД російські спецслужби уважно стежили перед атакою 22 березня. Щобільше, Рада безпеки РФ отримала попередження про те, що ісламські терористи можуть використовувати громадян Таджикистану для нападу. При цьому російські силовики дуже повільно реагували на події, прибувши на місце теракту за годину після початку атаки (хоча штаб ОМОНу знаходиться менш ніж за три кілометри від концертної зали). В Інституті вивчення війни нагадали й про те, як Путін публічно “відмахнувся” від попереджень США про небезпеку терактів, назвавши їх “провокаційними заявами”.

“Реакція як російської розвідки, так і правоохоронних органів має розглядатися в ширшому внутрішньоросійському контексті. Російська розвідка цілком могла вирішити проігнорувати попередження розвідки США через крайню недовіру до Сполучених Штатів, яку Путін глибоко загнав у російський інформаційний простір і безпековий простір. Російська влада, ймовірно, також була стурбована другорядними наслідками впливу розвідувальних даних, оскільки вони нібито націлені на мусульманські громади всередині Росії, що, ймовірно, викличе ще більше невдоволення та відчуження в спільноті, яку Росія вже дискримінує, але на яку спирається в насильницьких діях – формуванні живої сили для війни в Україні”, – припустили в ISW.

Повільність російських силовиків, на думку аналітиків, могли викликати побоювання, що їм доведеться обережно діяти в ситуації, яка могла перерости в масове захоплення заручників. Адже досвід “порятунку” заручників у школі в Беслані та під час мюзиклу “Норд-Ост” навряд чи можна назвати для російських спецслужб успішним, враховуючи кількість жертв.

Що росіянам вдалося зробити майже “блискавично”, то це придумати якийсь “український слід” в атаці ІДІЛ. Зараз про нього захоплено розповідають усі – від Путіна до останніх його пропагандистів. Така впертість у спробах ігнорувати реальні причини та реальних організаторів теракту, на думку аналітиків ISW, може позначитися на внутрішній безпеці в країні-агресорі.

“Заяви Росії, які наполягають на участі України, підтверджують давні зусилля Кремля виправдати повномасштабне вторгнення в Україну в довгостроковій перспективі, що продовжується, помилково зображуючи існування незалежної та суверенної України як екзистенційну загрозу для Росії. Кремль і його ультранаціоналістичні рупори, очевидно, ігнорують явну загрозу, яку операції ІГ на російській території представляють для внутрішньої безпеки Росії та її громадянського населення, натомість віддаючи пріоритет інформаційному впливу хибних звинувачень України в причетності, зберігаючи при цьому рівень доступу до спільноти етнічних меншин, які можуть бути вразливими для вербування ІГ та подібними угрупованнями, щоб зберегти мобілізаційний ресурс для війни в Україні Кремль, ймовірно, вирішив, що інформаційна цінність звинувачення України в нападі на “Крокус” вартує будь-яких ризиків внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, які може понести Росія через нездатність адекватно протистояти радикальній салафітсько-джихадистській загрозі всередині своїх кордонів”, – підсумували міркування в Інституті вивчення війни.