ISW: хто міг здійснити теракт у Підмосков’ї і навіщо РФ пов’язує з ним Україну

Відповідальність за напад на “Crocus City Hall” у Підмосков’ї 22 березня, внаслідок якого загинули щонайменше 133 особи та ще 140 отримали поранення, швидше за все, несе Ісламська держава (ІД), вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують, що відповідальність за теракт взяло на себе інформаційне агентство ІД Amaq, заявивши, що бойовики ІД атакували “великі збори християн” на околиці Москви, “вбивши й поранивши сотні людей і завдавши великих руйнувань… перш ніж вони [нападники] благополучно відправилися на свої бази”.

В ISW зазначають, що заява Amaq за стилем, брендингом та мовою відповідає його публікаціям про інші атаки.

“Органи ЗМІ ІД роблять оманливі чи хибні заяви «нечасто» і намагаються підтримувати «високу довіру» до своїх комюніке, щоб визначити чіткі ідеологічні цілі та підтримувати потоки збору коштів. Пропаганда ІД дозволяє угрупованню збирати кошти і поширювати свої вказівки серед командирів та прихильників нижчого рівня – ІД ризикує дискредитувати себе в конкурентній спільноті салафітів-джихадистів, хибно приписуючи собі заслуги у скоєнні дуже гучних нападів. Проведення самої атаки також відповідає попереднім атакам ІД, включаючи теракти у Парижі 2015 року”, — пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни не виключають, що атаку міг провести афганський підрозділ ІД, який за останні 18 місяців здійснив щонайменше чотири гучні напади за межами Центральної Азії.

При цьому ФСБ РФ повідомила, що 23 березня затримала в Брянській області чотирьох осіб, які, на її думку, є нападниками, а також ще сімох, чия причетність поки не уточнюється. Російські джерела переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану.

Також, як зазначає ISW, Кремль швидко і без доказів спробував пов’язати з нападом Україну, але досі офіційно не звинуватив її. Путін 23 березня заявив, що “контакти” нападників підготували “вікно” для їхнього перетину кордону з Україною (не згадавши, як ті мали пройти через оборону, встановлену росіянами вздовж кордону). ФСБ РФ стверджувала, що затримала чотирьох нападників, коли вони намагалися дістатися своїх контактів на українській стороні кордону.

“Кремль, напевно, сподівається, що думка про причетність України до нападу посилить внутрішню підтримку війни в Україні. Кремль може виступити з офіційним звинуваченням з цією метою, якщо вважатиме, що непрямі звинувачення є недостатніми для того, щоб викликати реакцію всередині країни, якої він, ймовірно, бажає”, — вважають аналітики.