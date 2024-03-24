ISW: кто мог совершить теракт в Подмосковье и зачем РФ связывает с ним Украину

Ответственность за нападение на “Crocus City Hall” в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли по меньшей мере 133 человека и еще 140 получили ранения, скорее всего, несет Исламское государство (ИГ), считают в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют, что ответственность за теракт взяло на себя информационное агентство ИГ Amaq, заявив, что боевики ИГ атаковали «большое собрание христиан» на окраине Москвы, «убив и ранив сотни людей и причинив большие разрушения… прежде чем они [нападавшие] благополучно удалились на свои базы”.

В ISW отмечают, что заявление Amaq по стилю, брендингу и языку соответствует его публикациям о других атаках.

“Органы СМИ ИГ делают обманчивые или ложные заявления «нечасто» и стараются поддерживать «высокое доверие» к своим коммюнике, чтобы определить четкие идеологические цели и поддерживать потоки сбора средств. Пропаганда ИГ позволяет группировке собирать средства и распространять свои указания среди командиров и сторонников более низкого уровня — ИГ рискует дискредитировать себя в конкурирующем сообществе салафитов-джихадистов, ложно приписывая себе заслуги в совершении очень громких нападений. Проведение самой атаки также соответствует предыдущим атакам ИГ, включая теракты в Париже в 2015 году”, — пишут аналитики.

В Институте изучения войны не исключают, что атаку могло провести афганское подразделение ИГ, которое за последние 18 месяцев осуществило как минимум четыре громких нападения за пределами Центральной Азии.

При этом ФСБ РФ сообщила, что 23 марта задержала в Брянской области четверых человек, которые, по ее мнению, являются нападавшими, а также еще семерых, чья причастность пока не уточняется. Российские источники в основном утверждают, что все нападавшие являются гражданами Таджикистана.

Также, как отмечает ISW, Кремль быстро и без доказательств попытался связать с нападением Украину, но до сих пор официально ее не обвинил. Путин 23 марта заявил, что «контакты» нападавших подготовили «окно» для их пересечения границы с Украиной (не упомянув, как нападавшие должны были пройти через оборону, установленную россиянами вдоль границы). ФСБ РФ утверждала, что задержала четырех нападавших, когда они пытались добраться до своих предполагаемых контактов на украинской стороне границы.

“Кремль, вероятно, надеется, что мнение о причастности Украины к нападению усилит внутреннюю поддержку войны в Украине. Кремль может выступить с официальным обвинением с этой целью, если сочтет, что косвенные обвинения недостаточны для того, чтобы вызвать реакцию внутри страны, которой он, вероятно, желает”, — считают аналитики.