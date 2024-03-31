РФ винит Украину в организации теракта в «Крокусе» и требует выдать Малюка
Министерство иностранных дел рф официально обвинило Украину в организации терактов на их территории, в том числе и в стрельбе в Крокус Сити Холле в Подмосковье, ответственность за который на себе взяли исламисты ИГИЛ.
«Совершённый 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — говорится в заявлении «дипломатов» рф.
Тут же авторы заявления вспомнили всех «невинных» жертв, среди которых Дарья Дугина, Владлен Татарский, Прилепин.
«Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) – продолжили представители страны-агрессора.
«В связи с этим МИД рф передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований – арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года», — самонадеяно заявили россияне.
Читайте также: Кремль игнорирует угрозу атак ИГИЛ, отдавая приоритет лжи про Украину – ISW
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: Василий Малюк, игил, крокус, подмосковье, рф, СБУ, теракт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ винит Украину в организации теракта в «Крокусе» и требует выдать Малюка»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 21:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство иностранных дел рф официально обвинило Украину в организации терактов на их территории, в том числе и в стрельбе в Крокус Сити Холле в Подмосковье, ответственность за который на себе взяли исламисты ИГИЛ.".