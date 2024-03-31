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РФ винит Украину в организации теракта в «Крокусе» и требует выдать Малюка

Мир 21:57   31.03.2024
Оксана Якушко
РФ винит Украину в организации теракта в «Крокусе» и требует выдать Малюка Фото: СБУ

Министерство иностранных дел рф официально обвинило Украину в организации терактов на их территории, в том числе и в стрельбе в Крокус Сити Холле в Подмосковье, ответственность за который на себе взяли исламисты ИГИЛ.

«Совершённый 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — говорится в заявлении «дипломатов» рф.

Тут же авторы заявления вспомнили всех «невинных» жертв, среди которых Дарья Дугина, Владлен Татарский, Прилепин.

«Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) – продолжили представители страны-агрессора.

«В связи с этим МИД рф передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований – арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года», — самонадеяно заявили россияне.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 21:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство иностранных дел рф официально обвинило Украину в организации терактов на их территории, в том числе и в стрельбе в Крокус Сити Холле в Подмосковье, ответственность за который на себе взяли исламисты ИГИЛ.".