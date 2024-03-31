РФ звинувачує Україну в організації теракту в Крокусі й вимагає видати Малюка

Міністерство закордонних справ рф офіційно звинуватило Україну в організації терактів на їх території, у тому числі й в стрільбі в Крокус Сіті Холлі в Підмосков’ї, відповідальність за який на собі взяли ісламісти ІДІЛ.

«Здійснений 22 березня в Красногорську і кривавий терористичний акт, що шокував увесь світ, – далеко не перша терористична атака проти нашої країни за останній час. Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну», – йдеться у заяві «дипломатів» рф.

Автори заяви згадали всіх «невинних» жертв, серед яких Дарія Дугіна, Владлен Татарський, Прилєпін.

«Вбивствами та каліцтвами мирних громадян, зокрема дітей, супроводжувалися рейди терористичної організації «Російський добровольчий корпус» (РДК) – продовжили представники країни-агресора.

«У зв’язку з цим МЗС рф передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт і видачу всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог – арешт глави СБУ В.Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року», – самовпевнено заявили росіяни.