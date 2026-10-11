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У Брянську – загроза обвалу дома, не працює дата-центр “Яндекса”: удари по РФ

Події 07:53   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Брянську – загроза обвалу дома, не працює дата-центр “Яндекса”: удари по РФ Фото: Exilenova+

Ще одна ніч масованої атаки українських БпЛА була у РФ. За інформацією волонтера і колишнього радника міноборони України Сергія Стерненка, “прильоти” фіксували у Брянську, Сочі, Володимирі та Самарі.

Так, у Брянську евакуювали мешканців будинку – через загрозу обвалу багатоповерхівки. Під масованою атакою БпЛА вночі було й Сочі.

Обстріл РФ 11 жовтня
Фото: Exilenova+

“У Владимирі після атаки безпілотників повністю зупинив роботу дата-центр «Яндекса» потужністю 50 МВт, розрахований на 2880 IT-стійок. Через це стався масштабний збій Yandex Cloud, а також перестали працювати «Яндекс Дім», «Яндекс Музика» та «Телеміст». Сервіси компанії недоступні в росії, білорусі та Сербії”, – зазначив Стренко. 

Відео: Exilenova+

Також, за попередньою інформацією, спалахнув ще один резервуар лінійної виробничо-диспетчерської станції “Самара”.

Читайте також: Перші хвилини після удару по поліклініці в Харкові показали копи (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 07:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одна ніч масованої атаки українських БпЛА була у РФ.".