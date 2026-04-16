Война до 2028-го или заморозка: глава ЦПД назвал три сценария Кремля

Кремль, похоже, сейчас имеет по меньшей мере три сценария касательно войны в Украине, пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подробно описал каждый из них.

Первый сценарий — продолжение войны минимум до 2028 года. Коваленко говорит: сейчас россияне делают ставку на весенне-летнюю попытку штурмовых действий. При этом в ЦПД считают, что сам сценарий войны до 2028 года не реален без мобилизации в РФ в будущем.

Второй сценарий – «дрейф» к прекращению огня и заморозке войны. Для этого в РФ пропагандисты уже формируют нарратив, по которому «диктатор Путин был плохо проинформирован о ситуации на фронте», а война «зашла в тупик из-за действий генералов, которые врали».

Третий сценарий – продолжение войны против Украины с параллельным переходом в гибридную войну с НАТО ближе к 2028 году. Это, полагает Коваленко, могут быть агрессивные действия против стран Балтии. На этом фоне в РФ проталкивают законопроект, позволяющий использовать армию в других странах для «защиты граждан России».

«В случае со странами Балтии Кремль может пойти на атаки дронами и привлечь небольшие ДРГ по 20 человек, которые будут проникать на территории этих государств для определенных операций. Также в этой связке информационно уже поднимается тема военных заводов на территории стран НАТО, которые представляют угрозу России. Конечно, это лишь отдельные планы, которые могут быть далеки от реальных обстоятельств как на поле боя, так и в геополитике», — подытожил Коваленко.