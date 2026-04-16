Війна до 2028-го або замороження: голова ЦПД назвав три сценарії Кремля

Кремль, схоже, наразі має щонайменше три сценарії щодо війни в Україні, пише керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він детально описав кожен із них.

Перший сценарій – продовження війни щонайменше до 2028 року. Коваленко каже: наразі росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій. При цьому в ЦПД вважають, що сам сценарій війни до 2028 року не є реальним без мобілізації в РФ у майбутньому.

Другий сценарій – «дрейф» до припинення вогню та замороження війни. Для цього в РФ пропагандисти вже формують наратив, за яким «диктатор Путін був погано проінформований про ситуацію на фронті», а війна «зайшла в тупик через дії генералів, які брехали».

Третій сценарій – продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це, припускає Коваленко, можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в РФ проштовхують законопроєкт, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для «захисту громадян Росії».

«У випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій. Також у цій звʼязці інформаційно вже піднімається тема воєнних заводів на території країн НАТО, які «становлять загрозу рф». Звісно, що це лише окремі плани, які можуть бути далекими від реальних обставин як на полі бою, так і у геополітиці», – підсумував Коваленко.