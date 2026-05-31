Артпростір для молоді: у Харкові планують реконструювати сквер біля річки

У Харкові планують реконструювати сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3, перетворивши його на сучасне екологічне місце для відпочинку творчої молоді. Центральним елементом стане пам’ятник харківському художнику Сергію Васильківському.

Концепцію презентував інженер-проєктувальник Денис Захаров у ході публічної дискусії щодо майбутнього міського простору. Він нагадав, що у свій час сквер штучно підняли приблизно на метр над рівнем вулиці за допомогою підпірних стінок, проте сьогодні ці конструкції втратили своє інженерне значення.

“Мабуть, пану Тихонову було замало того простору, який був створений тоді, і його підняли, як це було популярно робити в ті часи… Геометрія цього скверу взагалі була досить дивна. Більша частина нього замощена гранітом та бруківкою, є широченна алея, яка веде в нікуди. І посередині був невеличкого розміру монумент”, — зазначив проєктувальник.

За його словами, зараз сквер знаходиться в занедбаному стані, не відповідає вимогам доступності, тому відновлювати його в колишньому вигляді немає сенсу. Також зношені інженерні системи та вуличні меблі.

У межах перетворень у центрі скверу планують встановити пам’ятник харківському художнику Сергію Васильківському, який писав у етностилі. Створюватиме його харківський скульптор Олександр Рідний.

«Прибрати з центру Тихонова і поставити туди Васильківського — це не про сучасну архітектуру і не про громадський простір… Це місце деградує, але час від часу тут можна побачити творчу молодь — студентів художніх майстерень. З пензликами вони малюють навколишні пейзажі. Це тиха місцина, з якої відкривається панорамний вид на 280 градусів: на історичний район Залопань, Університетську гірку та інші історичні пам’ятки. Тому наша ідея, за наявності тут вже пам’ятника Васильківському, зробити тут артпростір для ком’юніті людей з художнім та просторовим мисленням», – пояснив проєктувальник.

Навколо монумента хочуть створити живу екосистему зі стилізованими лавами для відпочинку «напівлежачи» та каркасами для виставок малюнків, які вночі перетворюватимуться на елементи підсвічування. Також проєкт передбачає повну заміну підземних комунікацій, запуск автоматичного поливу, встановлення відеоспостереження та прокладання велодоріжки, щоб інтегрувати сквер у загальну інфраструктуру набережної.

“Це дасть змогу не вкладати бюджетні кошти знову в бетон, в ці гранітні конструкції, а зробити доступне середовище для людей, щоб це місце перестало деградувати, як вся ця частина набережної в бік Центрального ринку”, – підсумував проєктувальник.